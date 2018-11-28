Президент Туркменистана принял главного исполнительного директора компании Buried Hill Energy

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главного исполнительного директора компании Buried Hill Energy (Оман-Канада) Питера Каллоса.

В рамках встречи глава государства и его гость обсудили результаты совместной работы и перспективы взаимодействия, в том числе в области разведки и освоения нефтегазовых месторождений туркменского сектора Каспийского моря. В этой связи стороны отметили значение подписанной в августе этого года Конвенции о правовом статусе Каспия, открывшей новые возможности для активизации взаимовыгодного сотрудничества прибрежных государств в области освоения ресурсов моря.

В завершение встречи бизнесмен заверил туркменского лидера, что компания Buried Hill Energy приложит все усилия для активизации взаимодействия с Туркменистаном.

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