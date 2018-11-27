Туркменистан примет международную медицинскую конференцию высокого уровня

В Ашхабаде 9-10 апреля 2019 года состоится вторая международная конференция высокого уровня «Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями». Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает провести эту конференцию Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно с Министерством иностранных дел.

Постановление разрешает министру здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана подписать с Европейским региональным бюро ВОЗ меморандум о взаимопонимании по проведению европейской министерской конференции по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Документ также предписывает соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам оказать содействие в проведении вышеуказанной конференции.

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