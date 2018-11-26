Делегация Туркменистана приняла участие в 14-й министерской встрече «ЕС – Центральная Азия»

Делегация Туркменистана приняла участие в 14-й министерской встрече «Европейский Союз – Центральная Азия» в Брюсселе. В переговорах приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, включая дальнейшее развитие отношений между ЕС и странами Центральной Азии, региональную интеграцию, стратегию ЕС для Центральной Азии, а также борьбу с вызовами современности в региональном и международном масштабе.

Стороны достигли согласия в том, что необходимо консолидировать усилия Евросоюза и стран Центральной Азии с подключением Афганистана для коллективного решения первостепенных задач по поддержанию безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

На брифинге по окончании встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что в 2019 году намечено открыть представительство ЕС в Туркменистане. По итогам встречи участники приняли совместное коммюнике, в котором согласились провести очередную министерскую встречу «ЕС – Центральная Азия» в 2019 году в Киргизии.

© TURKMENISTAN.RU, 2018