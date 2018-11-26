На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 35 сделок на 10 миллионов 744 тысячи долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили дизельное топливо и масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, бизнесменам из России, ОАЭ, Турции, Пакистана, Афганистана, Эстонии, Киргизии и Узбекистана были реализованы полиэтилен высокой плотности, бесцветное листовое стекло, пряжа хлопчатобумажная и автотранспорт.

За манатные средства коммерсанты из России, Великобритании, ОАЭ, Великобритании, Турции, Пакистана, Индии и Армении приобрели продукцию, произведенную предприятиями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также пряжу и ткань хлопчатобумажную на 15 миллионов 93 тысячи манатов.

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