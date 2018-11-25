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25.11.18 08:11

На туркменском побережье Каспия состоится международная транспортная конференция

В национальной туристической зоне «Аваза» 28 ноября этого года состоится международная транспортная конференция. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает провести эту конференцию министерствам и отраслевым ведомствам транспортно-коммуникационного комплекса Туркменистана и МИД. В работе форума предполагается участие специалистов из ряда стран, в том числе представителей транспортных компаний, отраслевых министерств и ведомств, международных организаций и СМИ.

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