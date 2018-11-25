|25.11.18 08:11
|
На туркменском побережье Каспия состоится международная транспортная конференция
В национальной туристической зоне «Аваза» 28 ноября этого года состоится международная транспортная конференция. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает провести эту конференцию министерствам и отраслевым ведомствам транспортно-коммуникационного комплекса Туркменистана и МИД. В работе форума предполагается участие специалистов из ряда стран, в том числе представителей транспортных компаний, отраслевых министерств и ведомств, международных организаций и СМИ.
© TURKMENISTAN.RU, 2018