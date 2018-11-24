В столице Туркменистана обсудили проблемы национальных меньшинств В Ашхабаде состоялся круглый стол, посвященный вопросам интеграции национальных меньшинств во все сферы жизни Туркменистана. Во встрече принял участие верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занниер. Участники круглого стола отметили, что гуманитарное направление является приоритетом внутренней и внешней политики Туркменистана, а в стране в соответствии с международными нормами соблюдаются права и свободы человека и гражданина. На встрече также было отмечено, что Туркменистан за последние годы принял в гражданство более восьми тысяч человек, что напрямую соответствует принципам ОБСЕ в вопросе создания для нацменьшинств достойных условий жизни. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



