В Афганистане состоялась церемония закладки мечети, возводимой за счет Туркменистана

В поселке Акина провинции Фарьяб Исламской Республики Афганистан состоялась церемония закладки новой железнодорожной ветки и мечети на 500 мест, возводимых за счет средств Туркменистана. В церемонии приняла участие туркменская делегация в составе депутатов парламента, старейшин, представителей духовенства, ряда министерств и ведомств страны. С афганской стороны в торжестве приняли участие руководители провинции Фарьяб, МИД Афганистана, религиозные деятели и местные жители.

Выступившие на церемонии отмечали, что Туркменистан, являясь признанным миротворческим центром региона, в очередной раз подтвердил свою приверженность идеалам мира и гуманизма. От имени правительства и народа Афганистана участники торжества выразили признательность президенту Гурбангулы Бердымухамедову и в его лице всему туркменскому народу за помощь в социально-экономическом возрождении страны.

После закладки мечети состоялась церемония начала строительства дополнительной железнодорожной ветки протяженностью 10 километров. Эта ветка будет проложена в целях развития железнодорожной станции Акина.

В этот же день с ближайшей туркменской станции Имамназар в Афганистан направились вагоны, груженные стройматериалами для строительства мечети и новой железнодорожной ветки. Прокладку участка стальной магистрали будут осуществлять туркменские строители.

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