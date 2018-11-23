В столице Туркменистана состоялась презентация глобального доклада Фонда ООН в области народонаселения

В Ашхабаде состоялась презентация Глобального доклада-2018 Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) «Сила выбора: репродуктивные права и демографический подход». В мероприятии приняли участие представители учреждений ООН в Туркменистане, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны, Государственного комитета по статистике и СМИ.

Выступившая на презентации постоянный координатор Программы развития ООН в Туркменистане Елена Панова подчеркнула, что на протяжении 25-летнего сотрудничества Фонда ООН в области народонаселения с Туркменистаном, организация поддерживает прогрессивные усилия страны в обеспечении гендерных и репродуктивных прав. Так, было создано и оборудовано 95 центров репродуктивного здоровья, систематически проводятся семинары и акции, посвященные информированию населения об их репродуктивных правах и способе их реализации и др.

В рамках презентации Глобального доклада были объявлены победители ежегодного конкурса ЮНФПА для СМИ по освещению вопросов репродуктивного здоровья и гендерного равенства в средствах массовой информации.

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