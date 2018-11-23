В Ашхабаде состоялись туркмено-азербайджанские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Туркменистан с официальным визитом.

В ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, а также в энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено комплексу вопросов каспийской проблематики. Стороны также обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали соглашения о вопросах транспорта и транзита, об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, об упрощении визового режима для участников международных перевозок по территории двух государств, о развитии морского торгового судоходства, об автоматизированном обмене информацией между портами Туркменбаши и Баку, об увеличении объемов перевалки грузов между портами Туркменбаши и Баку, о развитии международных перевозок морским транспортом, проходящих через порты двух стран, о развитии международных автомобильных перевозок, о сотрудничестве в области промышленности, о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве, о поощрении и взаимной защите инвестиций, об устранении двойного налогообложения, о создании туркмено-азербайджанской совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Азербайджанской дипломатической академией МИД Азербайджана, программу сотрудничества в области транспорта на 2019-2022 годы, программу торгово-экономического сотрудничества на 2019-2021 годы и другие документы.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев подписали совместное заявление. Затем главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

В честь высокого гостя президент Туркменистана дал официальный обед, на котором главы двух государств обменялись речами. По окончании торжественного приема президент Азербайджана, завершив программу своего официального визита в Туркменистан, проследовал в столичный международный аэропорт и отбыл из Ашхабада.

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