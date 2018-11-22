Президенты Туркменистана и Азербайджана проведут переговоры в Ашхабаде

В Ашхабад с официальным визитом прибыл президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В ходе визита главы Азербайджана в туркменской столице пройдут туркмено-азербайджанские переговоры на высшем уровне. Как ожидается, президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанского взаимодействия, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Большое внимание на переговорах будет уделено диверсификации торгово-экономических связей, расширению сотрудничества в сферах ТЭК и транспорта, а также в научно-образовательной и культурной областях. По итогам встречи в верхах планируется подписание пакета двусторонних документов.

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