Президент Туркменистана принял верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по национальным меньшинствам Ламберто Занниера.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с национальными меньшинствами и их интеграцией в жизнь общества. Как подчеркнул туркменский лидер, равноправие и благополучие всех граждан страны является одним из важных условий ее социально-экономического развития.

Отдельной темой обсуждения стала ситуация с национальными меньшинствами в Центрально-Азиатском регионе. В этой связи Ламберто Занниер отметил, что ОБСЕ высоко ценит и всецело поддерживает внешнеполитический курс Туркменистана, выступающий фактором мира и стабильности в регионе. Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам также провел встречи в Меджлисе (парламенте) Туркменистана и Министерстве иностранных дел, в ходе которых обсуждались вопросы активизации взаимодействия.

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