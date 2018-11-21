В Ашхабаде открылся международный нефтегазовый форум «Нефть и газ Туркменистана - 2018»

В Ашхабаде начали работу XXIII международные выставка и конференция «Нефть и газ Туркменистана-2018». Цель форума – привлечение в туркменский ТЭК иностранных инвестиций и современных технологий.

В этом году в выставке приняли участие около 50 компаний из более чем 30 стран, а также подразделения туркменского топливно-энергетического комплекса. В залах выставочного центра представлены продукция и услуги в области разведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

Во второй половине дня начала свою работу отраслевая конференция, проводимая в рамках нефтегазового форума. В ней приняли участие около 500 делегатов от 200 международных и правительственных организаций. Это специалисты нефтегазовой отрасли, представители заводов-производителей, научных кругов, а также сотрудники иностранных компаний, СМИ и дипмиссий из более 40 стран мира. В ходе конференции состоялось пленарное заседание, на котором были заслушаны и обсуждены доклады о перспективах развития международной, региональной и туркменской нефтегазовой индустрии.

Также на полях форума состоялась дискуссионная сессия по проекту газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Как отмечалось, данный проект является очередным шагом в реализации энергетической стратегии Туркменистана, ключевыми аспектами которой являются модернизация топливно-энергетического комплекса страны и создание диверсифицированной системы транспортировки энергоносителей на мировые рынки.

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