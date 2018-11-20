В столице Туркменистана обсуждают опыт цифровой экономики

В Ашхабаде начал работу семинар, посвященный цифровой экономике, организаторами которого выступают Академия наук Туркменистана и представительство Программы развития ООН.

В тренинге участвуют специалисты Министерства финансов и экономики Туркменистана, Минсвязи, Минобразования, а также Центрального банка, Государственного комитета по статистике, Союза промышленников и предпринимателей и других учреждений. В качестве экспертов в работе семинара принимают участие представители Московской школы управления «Сколково».

Как было отмечено на семинаре, Туркменистан располагает значительными возможностями для развития цифровой инфраструктуры в области использования телемедицины, компьютерных и телекоммуникационных технологий. В этой связи опыт зарубежных специалистов призван способствовать ускорению внедрения цифровых технологий в учреждениях страны.

В феврале текущего года президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил Академии наук разработать государственную программу «Цифровой Туркменистан», основная цель которой – стимулирование развития информационно-коммуникационных технологий и повышение вклада этого сектора в ВВП страны.

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