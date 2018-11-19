На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено контрактов более чем на 23 миллиона долларов

Недельный объем сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана превысил 23 миллиона 39 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ, Казахстана и Афганистана приобрели сжиженный газ. Кроме того, бизнесменам из России, ОАЭ, Китая, Турции и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства коммерсанты из России, Китая, Канады, Турции, Армении и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и шерсть (сараджинскую и каракульскую) на общую сумму более 22 миллионов 195 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен, полиэтилен и хлопок-волокно на общую сумму около 8 миллионов манатов.

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