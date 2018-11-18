Туркменская делегация приняла участие в ежегодной встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии

В Бишкеке состоялась восьмая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел центральноазиатских стран, организованная Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Во встрече приняли участие заместители министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На мероприятие был также приглашен заместитель министра иностранных дел Афганистана Идрис Заман.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями об укреплении регионального сотрудничества. Также участники встречи обменялись мнениями о борьбе с такими угрозами, как радикализм, экстремизм, терроризм, организованная преступность и незаконный оборот наркотиков.

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