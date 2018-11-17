Подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Туркменистана и компанией John Deere

В Ашхабаде подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и компанией John Deere по развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Меморандум предполагает дальнейшее расширение сотрудничества с американской компанией в сфере пополнения парка новой техникой от John Deere и внедрения системы цифрового управления отраслью. Также в велаятских (областных) центрах и Ашхабаде планируется создать учебные центры по подготовке специалистов по сервисному обслуживанию, эксплуатации и ремонту сельхозтехники John Deere.

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