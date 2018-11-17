Туркменские краски студенческого фестиваля в Минске

В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) состоялся XXI международный фестиваль «Студенческий калейдоскоп», приуроченный к Международному дню студента и Всемирному дню выпускника.

Организационная поддержка Посольства Туркменистана в Республике Беларусь обеспечила участие в празднике туркменских студентов, обучающихся в вузах Минска. В фестивале также приняли участие юные представители Армении, Азербайджана, Египта, Дагестана, Вьетнама, Палестины, Индии, Турции, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Афганистана, Ирана и Эквадора.

Фестиваль «Студенческий калейдоскоп» – традиционный фестиваль молодежного творчества, который проводится в БНТУ ежегодно в Международный день студента с участием представителей национальных диаспор. Каждый год праздник представляет студентам БНТУ и гостям из других вузов калейдоскоп актуальных событий, окрашивает жизнь яркими красками молодости. А главное – всегда чувствуется атмосфера международного, мирового единства народа по имени «студенты».

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