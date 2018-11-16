В столице Туркменистана обсуждены перспективы регионального партнерства

В Ашхабаде состоялась 17-я министерская конференция Программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В заседании приняли участие представители стран Центральной Азии, Азиатского банка развития (АБР), Всемирного банка, Исламского банка развития, МВФ, Института ЦАРЭС, Евросоюза.

На конференции было отмечено, что общее состояние экономики и торговли в регионе ЦАРЭС улучшается, и по прогнозам АБР эта динамика продолжится. Также выступившие подчеркнули, что экономики стран ЦАРЭС адекватно отреагировали на внешние вызовы, продемонстрировав жизнестойкость, а укрепление связей между станами региона и создание благоприятной среды для активизации экономического сотрудничества откроет новые перспективы развития торговли в регионе.

В ходе конференции состоялась церемония подписания двух документов, подготовленных к этой встрече. Это соглашения по укреплению национальной электросети Туркменистана и подключению Таджикистана к центральноазиатской энергетической системе. Работы по реализации этих соглашений будут профинансированы Азиатским банком развития.

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