В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркмено-итальянского сотрудничества

В Ашхабаде состоялся туркмено-итальянский бизнес-форум, организованный Торгово-промышленной палатой Туркменистана совместно с Итальянским агентством по торговле.

Во встрече приняли участие представители итальянских компаний и туркменского бизнеса. В составе итальянской делегации ведущие специалисты известных компаний, работающих в стратегических секторах экономики Туркменистана, в том числе в ТЭК, химической промышленности, пищевой индустрии и сельском хозяйстве.

Выступая на форуме, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Туркменистане Диего Унгаро отметил, что происходящие в Туркменистане преобразования свидетельствуют об ускоренном развитии экономики, ее диверсификации и повышении конкурентоспособности. По мнению посла, подтверждением тому служит рост двустороннего товарооборота, в частности, увеличение туркменского экспорта в Италию с начала этого года почти в три раза, а импорта итальянской продукции в Туркменистан – на пятьдесят процентов.

В ходе встречи прозвучали доклады об экономическом потенциале Туркменистана и условиях ведения бизнеса в Италии. Было отмечено, что основными факторами, определяющими интерес зарубежных партнеров к укреплению связей с Туркменистаном служат устойчивые темпы развития экономики страны.

В рамках форума была организована выставка товаров, произведенных в Туркменистане совместно с итальянскими партнерами и на основе итальянских технологий. Во второй половине дня в Торгово-промышленной палате состоялись двусторонние встречи туркменских и итальянских предпринимателей.

© TURKMENISTAN.RU, 2018