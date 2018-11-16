МИД Туркменистана распространил сообщение для СМИ

Пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана распространила официальное сообщение для прессы, в котором, в частности, говорится, что 14 ноября 2018 года Российским информационным агентством «Новости» со ссылкой на итоги состоявшегося в г. Токмоке Кыргызской Республики 80-го заседания Совета командующих пограничными войсками государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) было распространено искаженное сообщение об обострении ситуации на туркмено-афганской границе.

В этой связи Министерство иностранных дел Туркменистана официально заявляет о несоответствии данного сообщения действительности и рассматривает его как недружественный шаг по отношению к Туркменистану.

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