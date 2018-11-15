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15.11.18 10:31

Азиатский банк развития профинансирует строительство высоковольтных ЛЭП в Туркменистане

Азиатский банк развития (АБР) выделит кредит на строительство в Туркменистане высоковольтных линий электропередачи Ахал – Балкан и Балкан – Дашогуз. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Государственному банку внешнеэкономической деятельности Туркменистана заключить от имени получателя кредита кредитное соглашение с АБР.

Документом предписывается государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» заключить соответствующее внутреннее кредитное соглашение с Внешэкономбанком, а также разрешается заключить «проектное соглашение» с Азиатским банком развития.

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