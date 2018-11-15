|15.11.18 10:31
|
Азиатский банк развития профинансирует строительство высоковольтных ЛЭП в Туркменистане
Азиатский банк развития (АБР) выделит кредит на строительство в Туркменистане высоковольтных линий электропередачи Ахал – Балкан и Балкан – Дашогуз. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает Государственному банку внешнеэкономической деятельности Туркменистана заключить от имени получателя кредита кредитное соглашение с АБР.
Документом предписывается государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» заключить соответствующее внутреннее кредитное соглашение с Внешэкономбанком, а также разрешается заключить «проектное соглашение» с Азиатским банком развития.
© TURKMENISTAN.RU, 2018