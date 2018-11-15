Президент Туркменистана принял главу Азиатского банка развития

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао, прибывшего в Ашхабад для участия в 17-й министерской конференции центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

В ходе встречи глава государства и его гость обменялись мнениями по актуальным направлениям двустороннего сотрудничества в области реализации проектов энергетических и транспортных проектов.

Было отмечено, что широкие перспективы для эффективного сложения усилий обусловлены реализацией инфраструктурных проектов национального и регионального значения. В их числе строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и создание международного транзитно-транспортного коридора по маршруту Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция.

Глава государства в ходе беседы предложил АБР рассмотреть возможности инвестирования в проекты строительства установок для опреснения воды.

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