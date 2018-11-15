Посол Бразилии вручил верительные грамоты главе парламента Туркменистана

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Бразилии Марсии Доннер Абреу.

В ходе встречи дипломат была ознакомлена с приоритетами внешнеполитической стратегии Туркменистана и социально-экономическими программами, призванными обеспечить реализацию потенциала Туркменистана. Стороны обменялись мнениями по развитию межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций и структур.

Посол Бразилии была проинформирована о законотворческой деятельности Меджлиса, важным аспектом которой является имплементация в национальное законодательство общепринятых норм международного права. Особое на встрече внимание было уделено торгово-экономическому взаимодействию, расширению культурно-гуманитарных контактов, а также активизации отношений по линии спорта и туризма.

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