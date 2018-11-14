В столице Туркменистана открылся международный спортивно-образовательный форум

В Ашхабаде открылись международная выставка и научная конференция, посвященные развитию образования и спорта. Цель форума – презентация спортивно-образовательного потенциала Туркменистана, зарубежных партнеров страны и развитие международного сотрудничества в области развития образования и спорта.

В работе выставки и конференции принимают участие представители тридцати стран мира, в числе которых Россия, США, КНР, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Италия, Турция, Индия. На выставке представлены образцы современного оборудования вузовских лабораторий, компьютерной техники, научная и учебно-методическая литература, справочные пособия, энциклопедии, словари, а также тренажеры, оборудование и одежда спортивного назначения.

В зале заседаний Торгово-промышленной палаты Туркменистана прошла также научная конференция, в ходе которой были обсуждены новые направления взаимодействия между вузами, средними специальными учебными заведениями и спортивными организациями.

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