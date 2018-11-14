В Туркменистане приступил к работе посол Туниса

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Тунисской Республики в Туркменистане Мохаммеда Али Шихи.

В ходе встречи дипломат был проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, одним из главных аспектов которой выступает развитие международного сотрудничества. Мохаммед Али Шихи был ознакомлен с реализуемыми в Туркменистане проектами в различных отраслях экономики и социальной сфере, а также со структурой и деятельностью Меджлиса.

Полномочный представитель Туниса подчеркнул заинтересованность своей страны в активизации сотрудничества с Туркменистаном и установлении контактов по различным направлениям. В завершение встречи была выражена уверенность, что межгосударственный диалог будет развиваться в интересах обеих стран и народов. Также подчеркивалась готовность к развитию межпарламентских связей.

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