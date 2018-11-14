Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества. Стороны конкретизировали приоритетные направления туркмено-узбекского взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сфере. Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев отметили важную роль совместной туркмено-узбекской комиссии в выработке эффективных механизмов сотрудничества в различных отраслях экономики и увеличении объемов взаимного товарооборота. В этой связи туркменский лидер отметил, что подписан документ о закупке крупной партии узбекской сельскохозяйственной техники, которая хорошо зарекомендовала себя в почвенно-климатических условиях Туркменистана. Стороны также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной проблематики, представляющим взаимный интерес. Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



