|14.11.18 08:20
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Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Стороны конкретизировали приоритетные направления туркмено-узбекского взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сфере. Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев отметили важную роль совместной туркмено-узбекской комиссии в выработке эффективных механизмов сотрудничества в различных отраслях экономики и увеличении объемов взаимного товарооборота.
В этой связи туркменский лидер отметил, что подписан документ о закупке крупной партии узбекской сельскохозяйственной техники, которая хорошо зарекомендовала себя в почвенно-климатических условиях Туркменистана. Стороны также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной проблематики, представляющим взаимный интерес.
Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
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