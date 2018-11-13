В Туркменистане аккредитован посол Монголии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Туркменистане Лувсана Баттулга.

В ходе беседы монгольский полпред был проинформирован об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана и ознакомлен с ключевыми аспектами осуществляемых в стране проектов и программ социально-экономического развития. Также послу была предоставлена информация о структуре и деятельности туркменского парламента, его законотворческой работе и международных контактах.

В этой связи дипломат выразил уверенность в наличии многопланового потенциала для развития прочных и взаимовыгодных двусторонних контактов.

На встрече было отмечено, что народы двух стран объединяет стремление к всеобщему миру и согласию. Это служит основой для развития межгосударственного сотрудничества.

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