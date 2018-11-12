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12.11.18 09:49

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 23 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю  зарегистрировано 23 сделки на 57 миллионов 299 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ  приобрели прямогонный бензин Сейдинского НПЗ. Коммерсанты из России, Великобритании, Швейцарии, Люксембурга, Турции и ОАЭ закупили карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, бизнесменам из Турции, ОАЭ и Армении были реализованы бесцветное листовое стекло и пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства предприниматели из России, Великобритании, Канады ОАЭ и Турции приобрели полипропиленовые палочки, пряжу смесовую и хлопчатобумажную на сумму более 8 миллионов 11 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили нефтяной дорожный битум, полипропилен и хлопок-волокно на общую сумму свыше 683 тысяч манатов.

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