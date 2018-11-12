В Туркменистане отметили Праздник урожая

В Туркменистане прошли торжества по случаю Праздника урожая, который символизирует итоги сельскохозяйственного года. Главные мероприятия этого праздника состоялись в Ашхабаде, куда приехали представители передовых хозяйств со всех регионов страны.

В столичном дворце «Мекан» («Родина») прошла церемония награждения передовых арендаторов, механизаторов, ученых-агрономов и других специалистов-аграриев, добившихся в этом году наивысших результатов в труде. Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова им вручены медали «Watana bolan söýgüsi üçin» («За любовь к Отечеству») и присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Туркменистана».

Большой интерес гостей праздника вызвала выставка достижений агропромышленного комплекса Туркменистана. В экспозиции, подготовленной профильными ведомствами, была представлена продукция хлопководства, переработки хлопка, бахчеводства, животноводства, пищевой и текстильной промышленности, а также современная сельхозтехника.

На празднике выступили бахши и хореографические коллективы, состоялись спортивные состязания по национальной борьбе, а в праздничных юртах гостей угощали блюдами туркменской кухни. Мероприятия по случаю Праздника урожая прошли во всех регионах Туркменистана.

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