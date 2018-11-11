В столице Туркменистана завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике

В туркменской столице состоялась церемония закрытия чемпионата мира по тяжелой атлетике. В ходе церемонии флаг Международной федерации по тяжелой атлетике был вручен представителю Королевства Таиланд, которое будет принимать мировое первенство в следующем, 2019 году.

Затем состоялась церемония награждения мужских и женских составов национальных сборных, победивших в командных зачетах. По общему количеству медалей на первом месте сборная Китайской Народной Республики – 53 медали. На втором месте с семнадцатью наградами Таиланд. На третьем месте Корейская Народно-Демократическая Республика – 12 медалей.

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