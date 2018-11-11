В столице Туркменистана открылся фестиваль японских фильмов

Пять художественных и один анимационный фильм составили программу фестиваля японских фильмов, прошедшего в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Беркарар» («Признанный») в Ашхабаде. Показ организован посольством Японии в Туркменистане и Министерством культуры Туркменистана.

Зрителям представлены фильмы, созданные японскими кинематографистами с 2013 по 2017 год, сопровождаемые субтитрами на английском и русском языках. Туркменские любители кино познакомились с фильмом «Сказка о самурайской кухне», киноверсией популярного романа «Сэто и Уцуми», анимационной картиной «Поп и Кью», комедией «История моей любви», драмой «Влюблен в тебя в сотый раз».

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