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11.11.18 08:12

Делегация Туркменистана провела переговоры в Афганистане

Делегация Туркменистана совершила рабочий визит в Афганистан. В Кабуле туркменская делегация провела переговоры с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, входе которых были обсуждены вопросы развития туркмено-афганского партнерства.

Также при участии афганского президента и главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы состоялось обсуждение хода строительства газопровода ТАПИ, линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан и железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан.

В ходе визита состоялись туркмено-афганские межмидовские консультации, на которых стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям межгосударственного взаимодействия. Было также проведено заседание cовместной комиссии по сотрудничеству в области безопасности, по итогам которого подписан соответствующий протокол.

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