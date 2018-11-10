|10.11.18 09:56
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Земледельцы Туркменистана выполнили плановое задание по производству хлопка
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял рапорты от глав областных администраций о выполнении земледельцами страны договорных обязательств по производству хлопка-сырца.
Хлопкоробы страны накануне Праздника урожая, который отмечается каждое второе воскресенье ноября, сдали государству свыше 1 миллиона 50 тысяч тонн «белого золота». Президент Туркменистана поблагодарил хлопкоробов страны и всех работников сельского хозяйства за самоотверженный труд и достигнутые успехи.
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