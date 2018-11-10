Президент Туркменистана принял главу МИД Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, прибывшего в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили перспективы туркмено-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере, энергетике и транспортно-коммуникационном секторе. В этой связи были обсуждены перспективы создания международного транзитно-транспортного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция.

Стороны подчеркнули, что Туркменистан и Турция эффективно взаимодействуют в формате региональных и международных организаций, демонстрируя совпадение или схожесть позиций по актуальным вопросам современности. Руководитель МИД Турции также высказал Гурбангулы Бердымухамедову признательность за поддержку, оказываемую представителям турецкого бизнеса, работающим в Туркменистане.

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