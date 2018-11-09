Президент Туркменистана встретился с главой Международной федерации тяжелой атлетики Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна. Глава государства вручил гостю памятные знаки чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в эти дни в Ашхабаде. Тамаш Аян поблагодарил туркменского лидера за гостеприимство и созданные благоприятные условия для проведения первенства мира. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в области развития спорта, а также обсудили предварительные итоги чемпионата мира, в котором приняли участие спортсмены из 88 государств мира. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



