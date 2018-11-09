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09.11.18 08:46

Президент Туркменистана встретился с главой Международной федерации тяжелой атлетики

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна. Глава государства вручил гостю памятные знаки чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в эти дни в Ашхабаде.

Тамаш Аян поблагодарил туркменского лидера за гостеприимство и созданные благоприятные условия для проведения первенства мира. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в области развития спорта, а также обсудили предварительные итоги чемпионата мира, в котором приняли участие спортсмены из 88 государств мира.

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