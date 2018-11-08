Туркменистан принял участие в работе форума «Центральная Азия – Республика Корея»

Туркменистан принял участие в одиннадцатом форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», прошедшем в Сеуле.

В рамках встречи были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обсудили вопросы активизации обменов между бизнесменами, поддержки совместных бизнес-проектов, а также проблемы эффективного использования водных ресурсов.

В этой связи туркменская делегация представила на форуме информацию о проводимой работе по спасению Аральского моря. Туркменистан в период 2017–2019 годов является председателем Международного фонда по спасению Арала. В рамках пребывания туркменской делегации в Республике Корея также состоялись двусторонние политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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