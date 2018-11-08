Туркменистан принимает участие в первой Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае

В Национальном выставочном комплексе Шанхая открылась первая Китайская международная выставка импортных товаров, участие в которой принимают более тысячи компаний из 120 стран мира.

Туркменистан на выставке представляет продукцию ряда отраслей страны – торговли, промышленности, сельского хозяйства, текстильной отрасли и здравоохранения. Продукция этих отраслей объединена в пять ведущих тематических отделов выставки, таких как агропромышленный и текстильный комплекс, химическая промышленность, торговля, медицина, услуги и товары народного потребления.

Посетители туркменских павильонов смогли ознакомиться с торгово-экономическим, инвестиционным, научно-техническим и историко-культурным потенциалом Туркменистана. На полях выставки товаропроизводители из Туркменистана обсудили с потенциальными китайскими партнерами новые бизнес-проекты.

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