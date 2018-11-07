Иностранные дипломаты посетили воспитательное учреждение в Ахалском велаяте

Руководители и представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, посетили с ознакомительным визитом воспитательное учреждение в Ахалском велаяте (области) Туркменистана.

В мероприятии приняли участие дипломаты из Германии, Франции, Италии, Великобритании, США, а также от ОБСЕ, Программы развития ООН, ЮНИСЕФ и Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии.

Целью представителей дипломатического корпуса стало ознакомление с деятельностью данного воспитательного учреждения, его материально-технической базой и условиями пребывания в нем заключенных лиц.

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