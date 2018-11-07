|07.11.18 08:19
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Президент Туркменистана принял председателя Союза палат и бирж Турции
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифата Хисарджиклыоглу.
В ходе встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о перспективах расширения товарооборота между Туркменистаном и Турцией, о стимулировании инвестиционной активности и диверсификации партнерства через реализацию совместных проектов в различных сферах. При этом было подчеркнуто, что расширению двустороннего сотрудничества способствует деятельность Межправительственной туркмено-турецкой комиссии, совместного Делового совета, а также проведение бизнес-форумов и отраслевых выставок, открывающих новые возможности.
Выразив главе государства признательность за внимание к вопросам укрепления двустороннего взаимодействия, Рифат Хисарджиклыоглу подтвердил готовность турецких компаний к участию в реализации проектов в Туркменистане.
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