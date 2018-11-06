В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным директором ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии, специальным координатором мер, направленных на решение вопросов, связанных с проблемами беженцев и мигрантов в Европе Афшан Хан.

Стороны обсудили результаты выполнения плана действий государственной программы по сотрудничеству между правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ на период 2016-2020 годы, а также рассмотрели ход реализации в Туркменистане программы устойчивого развития до 2030 года.

Было отмечено, что Туркменистан поддерживает усилия организации по осуществлению Целей устойчивого развития в части, касающейся здоровья матери и ребенка, образования, питания и защиты прав детей. В этой связи участники встречи обсудили приоритеты развития сотрудничества с профильными организациями, занимающимися вопросами регулирования вредного влияния компьютерных технологий на человека, и особенно на молодое поколение.

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