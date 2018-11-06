В Гамбурге открылась выставка «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана»

В Археологическом музее Гамбурга состоялась церемония открытия туркменской археологической выставки «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана».

В церемонии приняли участие руководители и представители учреждений науки и культуры Гамбурга, немецких музеев, дипломатических миссий, аккредитованных в этом городе, а также представители туркменской диаспоры и обучающиеся в ФРГ туркменские студенты.

На открытии было отмечено, что эта коллекция экспонировалась в Новом музее Берлина с апреля по сентябрь 2018 года и за столь короткий период смогла собрать 385 тысяч посетителей. Теперь вслед за Берлином в течение 2018-2019 годов она будет проходить в Гамбурге и Мангейме и внесет значительный вклад в укрепление культурных связей между Туркменистаном и Германией, познакомит германскую общественность с историей и культурой туркменского народа.

На выставке представлены 219 экспонатов из трех государственных музеев Туркменистана – Государственного музея Туркменистана, Историко-краеведческого музея Марыйского велаята (области) и Музея изобразительных искусств Туркменистана. Это предметы, найденные в ходе археологических раскопок в городище Гонур-депе в Марыйском велаяте, который ученые считают одним из самых ранних очагов мировой цивилизации.

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