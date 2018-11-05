На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 14 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 14 сделок на 12 миллионов 733 тысячи долларов США.

Предприниматели из Великобритании и Мальты закупили прямогонный бензин, печное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Предметом сделок коммерсантов из России и Турции стали полиэтилен высокой плотности, бесцветное листовое стекло, а также вата хозяйственная.

За манатные средства бизнесмены из ОАЭ и Турции приобрели пряжу и ткань хлопчатобумажные на общую сумму более 5 миллионов 125 тысяч манатов.

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