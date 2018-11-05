Заседание Совета глав правительств СНГ в 2019 году состоится в Ашхабаде В столице Казахстана Астане прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В заседании приняла участие делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Гочмырадом Мырадовым. Сначала состоялась встреча в узком составе, в ходе которой стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия стран – членов СНГ. Затем на заседании в расширенном составе были рассмотрены 15 вопросов по сотрудничеству в различных сферах. В частности, было принято решение о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ в 2019 году в Ашхабаде. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



