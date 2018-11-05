|05.11.18 08:41
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Заседание Совета глав правительств СНГ в 2019 году состоится в Ашхабаде
В столице Казахстана Астане прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В заседании приняла участие делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Гочмырадом Мырадовым.
Сначала состоялась встреча в узком составе, в ходе которой стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия стран – членов СНГ. Затем на заседании в расширенном составе были рассмотрены 15 вопросов по сотрудничеству в различных сферах. В частности, было принято решение о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ в 2019 году в Ашхабаде.
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