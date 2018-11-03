В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-афганской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось седьмое заседание Туркмено-афганской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов по перспективным направлениям экономического взаимодействия.

В частности, стороны проанализировали результаты совместной работы по реализации действующих межгосударственных соглашений. Участники встречи отметили политическое и социально-экономическое значение газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия как стратегического энергопроекта для стран-участниц. Также стороны обсудили вопросы расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, в таких сферах, как наука, культура, здравоохранение, образование и туризм.

В ходе переговоров между железнодорожными ведомствами двух стран был подписан меморандум о строительстве железнодорожной ветки для развития афганской станции Акина.

По итогам заседания туркмено-афганской межправительственной комиссии был подписан соответствующий протокол.

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