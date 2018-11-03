Президент Туркменистана принял министра финансов Афганистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял исполняющего обязанности министра финансов Исламской Республики Афганистан Мохаммада Хумаюна Каюми. Глава афганского Минфина прибыл в Ашхабад для участия в заседании Туркмено-афганской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о потенциале туркмено-афганского партнерства, обозначив в числе приоритетных направлений торгово-экономическую и топливно-энергетическую сферы, а также электроэнергетику, транспорт и коммуникации.

На встрече особое внимание было уделено вопросам реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, а также линий электропередачи в Афганистан.

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