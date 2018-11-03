В столице Туркменистана открылись Дни российского кино

Девять художественных фильмов, созданных в разные годы советскими и российскими кинематографистами, составили программу Дней российского кино, открывшихся в Туркменистане.

В рамках культурной акции, организованной посольством России в Ашхабаде совместно с министерством культуры Туркменистана, туркменские любители кино смогут посмотреть российские фильмы, снятые в последние годы. Это фильмы «Салют-7» режиссера Клима Шипенко, «Лед» Олега Трофима, «Тренер» Данилы Козловского, «Три дня до весны» Александра Касаткина, «Развод по собственному желанию» Ильи Северова и «Птица» Ксении Баскаковой.

Из старых лент вниманию кинозрителей будут представлены фильмы «Летят журавли» режиссера Михаила Колотозова, «Курьер» Карена Шахназарова и «Айболит-66», снятый Роланом Быковым.

Традиционно на церемонию открытия Дней российского кино в Туркменистане приезжают российские кинематографические знаменитости. В этом году почетным гостем показа в Туркменистане российских кинофильмов стал актер театра и кино, театральный режиссер Александр Тютин. Отвечая на вопросы журналистов, гость рассказал о современных тенденциях развития российского театра и кино, а также о своих творческих планах.

Показы советских и российских фильмов пройдут в кинотеатрах Ашхабада, Мары и Туркменабада с 1-го по 4-е ноября.

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