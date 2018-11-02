В Туркменистане отметили 25-летие национальной валюты В Ашхабаде по случаю 25-летия введения в обращение туркменского маната состоялась научно-практическая конференция, в которой приняли участие работники финансовой сферы. В ходе форума прозвучали доклады об истории туркменской нумизматики, о преобразованиях в банковской системе страны, сотрудничестве с международными финансовыми структурами. Выступившие особо отметили значение введения 1 ноября 1993 года национальной валюты, способствовавшей формированию в стране рыночных отношений и устойчивой, конкурентоспособной банковской системы. Было подчеркнуто, что принятие этого решения позволило обеспечить проведение независимой монетарной политики и получить реальный экономический суверенитет. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



