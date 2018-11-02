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02.11.18 09:50

Президент Туркменистана встретился с главой Олимпийского совета Азии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Олимпийского совета Азии (ОСА) шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха, прибывшего в Ашхабад на открытие чемпионата мира по тяжелой атлетике.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным направлениям развития сотрудничества в спортивной сфере между Туркменистаном и ОСА.

Одной из тем беседы стал мировое первенство по тяжелой атлетике, впервые проводимое в Ашхабаде. Как отметил глава государства, Туркменистан приложил все усилия, чтобы достойно принять эти соревнования и провести их на высоком уровне.

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