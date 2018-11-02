Президент Туркменистана встретился с главой Олимпийского совета Азии Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Олимпийского совета Азии (ОСА) шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха, прибывшего в Ашхабад на открытие чемпионата мира по тяжелой атлетике. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным направлениям развития сотрудничества в спортивной сфере между Туркменистаном и ОСА. Одной из тем беседы стал мировое первенство по тяжелой атлетике, впервые проводимое в Ашхабаде. Как отметил глава государства, Туркменистан приложил все усилия, чтобы достойно принять эти соревнования и провести их на высоком уровне. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



