В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по тяжелой атлетике

В Олимпийском городке Ашхабада состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по тяжелой атлетике. В ходе торжества на арену были вынесены государственные флаги государств-участниц соревнований и зачитано обращение президента Туркменистана к участникам чемпионата мира.

Далее слово было предоставлено президенту Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамашу Аяну, который выразил надежду, что в ходе нынешних состязаний будут установлены новые рекорды, которые станут отличительной особенностью турнира.

Подчеркнув, что туркменской стороной созданы оптимальные условия для проведения этого турнира, Тамаш Аян от имени IWF выразил признательность президенту Туркменистана за поддержку и вклад в развитие тяжелой атлетики. После этого чемпионат мира по тяжелой атлетике был объявлен открытым.

В мировом первенстве принимают участие 604 спортсмена из рекордного количества стран – 88. До этого рекордный показатель был зафиксирован на чемпионате мира-2011 в Париже (87 стран-участниц). В течение десяти дней 283 женщины и 321 мужчина разыграют в десяти новых весовых категориях 60 комплектов медалей в рывке, толчке и сумме двоеборья.

Ашхабадский чемпионат мира по тяжелой атлетике вызывает повышенный интерес еще и потому, что он является первым квалификационным соревнованием на пути к Олимпийским играм-2020 в Токио.

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