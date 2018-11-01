Делегация Туркменистана провела в Баку переговоры по транспортному сотрудничеству

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером по вопросам транспорта и связи Мамметханом Чакыевым посетила Азербайджан с рабочим визитом.

В ходе визита туркменская делегация была принята президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым. На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в транспортной сфере в двустороннем и многостороннем формате.

Также делегация Туркменистана провела переговоры с министром экономического развития Азербайджана Шахином Мустафаевым, в ходе которых стороны обменялись мнениями по вопросам расширения двустороннего партнерства в области транспорта и транзита.

Стороны отметили наличие значительного потенциала для расширения двустороннего взаимодействия в этой сфере за счет использования современной транспортной инфраструктуры, в частности, нового Международного порта Туркменбаши.

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